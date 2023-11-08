Макгрегор раскритиковал лидерство Махачева в рейтинге UFC P4P
- Gettyimages.ru
- © Nick Potts - PA Images
«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X, позже удалив публикацию.
21 октября 32-летний россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории, нокаутировав австралийца Александера Волкановски в первом раунде главного поединка турнира в Абу‑Даби (ОАЭ).
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева с первым местом в рейтинге UFC P4P.