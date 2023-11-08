Макгрегор раскритиковал лидерство Махачева в рейтинге UFC P4P

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на лидерство россиянина Ислама Махачева в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P).

«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X, позже удалив публикацию.

21 октября 32-летний россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории, нокаутировав австралийца Александера Волкановски в первом раунде главного поединка турнира в Абу‑Даби (ОАЭ).

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева с первым местом в рейтинге UFC P4P.