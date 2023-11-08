RT в Telegram
Подпишись

Макгрегор раскритиковал лидерство Махачева в рейтинге UFC P4P

Короткая ссылка
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на лидерство россиянина Ислама Махачева в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P).
Макгрегор раскритиковал лидерство Махачева в рейтинге UFC P4P
  • Gettyimages.ru
  • © Nick Potts - PA Images

«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X, позже удалив публикацию.

21 октября 32-летний россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории, нокаутировав австралийца Александера Волкановски в первом раунде главного поединка турнира в Абу‑Даби (ОАЭ).

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева с первым местом в рейтинге UFC P4P.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить