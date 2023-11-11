Уайт: Павлович и Аспинэлл — крутые тяжеловесы, теперь их все узнают
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«Павлович и Аспинэлл — крутые тяжеловесы. Они получили большую возможность, и теперь все узнают, что это за ребята», — заявил Уайт.
Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).
Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.
В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.
Ранее сообщалось, что Аспинэлл оказался тяжелее Павловича перед боем на UFC 295.