Уайт: Павлович и Аспинэлл — крутые тяжеловесы, теперь их все узнают

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от титульного поединка между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспинэллом на 295-м номерном турнире.

«Павлович и Аспинэлл — крутые тяжеловесы. Они получили большую возможность, и теперь все узнают, что это за ребята», — заявил Уайт.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Аспинэлл оказался тяжелее Павловича перед боем на UFC 295.