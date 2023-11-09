Луческу назвал враньём новости о завершении тренерской карьеры

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что не заканчивал тренерскую карьеру.

«Я закончил карьеру? Это враньё! Я ушёл из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было, скорее, что-то очень эмоциональное. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтёра». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось», — цитирует Луческу «Спорт-Экспресс».

«Динамо» с 16 очками по итогам десяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Напомним, что Луческу работал в сборной Турции, также он возглавлял такие клубы, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», итальянские «Интер» и «Брешиа».

Ранее Луческу взял на себя ответственность за результаты киевского «Динамо».