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Луческу — об уходе из «Динамо»: для тренера приходит момент, когда он должен пожертвовать собой

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Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу объяснил решение покинуть клуб и завершить карьеру.
Луческу — об уходе из «Динамо»: для тренера приходит момент, когда он должен пожертвовать собой
  • Gettyimages.ru

«Я подумал, что настало время уйти, чтобы взять ответственность за последние результаты команды. Я думаю, что для тренера есть такой момент, когда надо пожертвовать собой ради пользу других. Да, было эмоциональное состояние. Я долго думал, поговорил с президентом и сказал ему, что стоит взять кого-то моложе», — цитирует Луческу ProSport.ro.

«Динамо» с 16 очками по итогам десяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Напомним, что Луческу работал в сборной Турции, также он возглавлял такие клубы, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», «Интер» и «Брешиа».

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов заявил, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка должен продолжить работу на своём посту.

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