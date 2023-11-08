Газинский: буду делать всё для того, чтобы выйти на свой уровень

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался о возможном завершении карьеры.

«А 34 года разве приговор? У меня была повторная травма на том же плече, было морально сложно. Когда узнал, что потребуется операция, испытал определённые неприятные эмоции, но они улеглись. Буду делать всё для того, чтобы выйти на свой уровень», — приводит слова Газинского «Матч ТВ».

Напомним, что Газинский получил травму плеча в апреле прошлого года в матче 23‑го тура РПЛ с ЦСКА. Позже Газинский успешно перенёс операцию на плече.

6 ноября он принял участие в матче с «Рубином».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на то, что ни один игрок команды не получил приглашение в сборную России на ноябрьский сбор.