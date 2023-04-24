Полузащитник «Урала» Газинский успешно перенёс операцию на плече

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский перенёс операцию после полученной травмы в матче с ЦСКА.

Как сообщается в Telegram-канале клуба, футболист перенёс операцию на плечевом суставе.

Встреча в Екатеринбурге армейцев и «Урала» на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут (тоже с 11-метровой отметки). Газинский получил травму на 19-й минуте и покинул поле.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко назвал причины поражения от «Ростова» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).