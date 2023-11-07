Президент «Урала»: наши игроки сами виноваты, что не попали в сборную России

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на то, что ни один игрок команды не получил приглашение в сборную России на ноябрьский сбор.

«Учитывая игру нашей команды, он прав, что не вызывает наших футболистов. Но у нас нет никаких претензий. Обидно, конечно. Но они сами виноваты, должны больше работать», — цитирует Иванова Sport24.

В сборную России вызваны 29 игроков.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Карпин объяснил, почему Арсен Захарян и Алексей Миранчук не приглашены на сбор.