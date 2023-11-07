Президент «Урала»: наши игроки сами виноваты, что не попали в сборную России
- РИА Новости
«Учитывая игру нашей команды, он прав, что не вызывает наших футболистов. Но у нас нет никаких претензий. Обидно, конечно. Но они сами виноваты, должны больше работать», — цитирует Иванова Sport24.
В сборную России вызваны 29 игроков.
20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.
Ранее Карпин объяснил, почему Арсен Захарян и Алексей Миранчук не приглашены на сбор.