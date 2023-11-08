Губерниев — о словах Родниной: для меня Валиева была и есть чистая и честная

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной по поводу допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Она имеет право на своё мнение. Но для меня Валиева была и есть спортсменкой чистой и честной. Всё остальное — к её окружению», — цитирует Губерниева «СЭ».

Накануне Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было «покрасивее врать».

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в CAS.