Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было «покрасивее врать»
- РИА Новости
«Надо понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Что за бред?!» — цитирует Роднину Sport24.
Она добавила, что России нужно помнить про недружественные страны, которые всегда укажут на ошибку.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.
Ранее сообщалось, что WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в CAS.