Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было «покрасивее врать»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Надо понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Что за бред?!» — цитирует Роднину Sport24.

Она добавила, что России нужно помнить про недружественные страны, которые всегда укажут на ошибку.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в CAS.