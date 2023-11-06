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Канчельскис заявил, что победа «Тобола» в Кубке Казахстана важна для его команды

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Генеральный директор костанайского «Тобола» Андрей Канчельскис высоко оценил победу в Кубке Казахстана по футболу.

«Для нас он важен потому, что в следующем сезоне команда будет выступать в еврокубках, это один из основных положительных моментов, это престиж, наши игроки уже показали себя там, обыграли «Базель», — цитирует Канчельскиса ТАСС.

Он подчеркнул, что «эмоции всегда от победы хорошие и позитивные». Кубок важен абсолютно для всех, кто работает в клубе .

«Сейчас выделять кого-то не стал бы, я бы отметил всех, за что им благодарен», — заключил Канчельскис.

«Тобол» 4 ноября стал победителем Кубка страны. В финале турнира команда из Костаная нанесла поражение «Ордабасы» со счетом 1:0.

Канчельскис также был главным тренером «Торпедо-ЗИЛ», «Уфы», «Соляриса»,»Юрмалы» и «Навбахора».

Ранее Канчельскис призвал «Спартак» пригласить Романцева для возвращения чемпионства.

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