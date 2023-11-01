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Канчельскис призвал «Спартак» пригласить Романцева для возвращения чемпионства

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение касательно чемпионства «Спартака».
Канчельскис призвал «Спартак» пригласить Романцева для возвращения чемпионства
  • РИА Новости

«Руководство «Спартака», берите Романцева на смену Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал об отношении к капитанской повязке.

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