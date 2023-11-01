Канчельскис призвал «Спартак» пригласить Романцева для возвращения чемпионства

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение касательно чемпионства «Спартака».

«Руководство «Спартака», берите Романцева на смену Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал об отношении к капитанской повязке.