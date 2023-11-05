Галактионов заявил, что игроков захлёстывали эмоции в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» признался, что московское дерби со «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу получилось очень напряжённым и экспрессивным.

«Эмоции, которые у нас были, немного перехлёстывали. Хотели сравнять, выйти вперёд, попадались на контратаки. Плюс повреждение Глушенкова — была дилемма, выпускать в центральную зону либо игрока средней линии, либо нападающего», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Тренер признался, что принял решение «поставить Миранчука ниже и второго игрока в атаку».

«Чтобы давление усилить, и поэтому разрывы определённые получались», — добавил Галактионов.

Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что удаление Хлусевича полностью сломало игру красно-белых.