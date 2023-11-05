RT в Telegram
Подпишись

Абаскаль заявил, что удаление Хлусевича приговорило «Спартак» в игре с «Локо»

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что удаление защитника Даниила Хлусевича полностью сломало игру красно-белых в столичном дерби в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Мы полностью контролировали матч, в фазе при владении и без мяча. Всё было под нашим контролем, мы быстро забирали мяч, начинали атаки, но этот несчастный случай приговорил нас», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

При этом 34-летний испанский специалист подчеркнул, что доволен действиями своих подопечных.

«Но мы должны были брать три очка. После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве. Ребята бились, боролись, к сожалению, пропустили гол, но команда показала хорошую самоотдачу», — добавил Абаскаль.

Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев признан лучшим игроком матча с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить