Абаскаль заявил, что удаление Хлусевича приговорило «Спартак» в игре с «Локо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что удаление защитника Даниила Хлусевича полностью сломало игру красно-белых в столичном дерби в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Мы полностью контролировали матч, в фазе при владении и без мяча. Всё было под нашим контролем, мы быстро забирали мяч, начинали атаки, но этот несчастный случай приговорил нас», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

При этом 34-летний испанский специалист подчеркнул, что доволен действиями своих подопечных.

«Но мы должны были брать три очка. После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве. Ребята бились, боролись, к сожалению, пропустили гол, но команда показала хорошую самоотдачу», — добавил Абаскаль.

Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев признан лучшим игроком матча с «Локомотивом».