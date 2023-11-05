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Трошечкин думал, что «Пари НН» сможет довести матч с ЦСКА до победы

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Полузащитник нижегородского «Пари НН» Александр Трошечкин заявил, что очень расстроен упущенной победой над московским ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Трошечкин думал, что «Пари НН» сможет довести матч с ЦСКА до победы
  • РИА Новости

«Думал, что мы доведём игру до победы — с поля так ощущалось, но была трёхминутка, в которой мы дали сопернику почувствовать игру, и они забили два. Команда не выключилась, не знаю, что произошло. Будем разбираться», — цитирует Трошечкина РИА Новости.

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Армейцы набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Нижегородцы с 20 баллами располагаются на шестой строчке.

Ранее Владимир Федотов заявил, что игроки ЦСКА проявили характер в матче с «Пари НН».

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