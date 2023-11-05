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Жулин признался, что боится израильско-палестинского конфликта

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Тренер Александр Жулин высказался о схожести стиля своих подопечных — пар Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.
Жулин признался, что боится израильско-палестинского конфликта
  • РИА Новости

«Ничего плохого не вижу в том, что они становятся похожи по стилю. Это происходит потому, что очень высокое качество катания», — приводит слова Жулина Metaratings.

Тренер ответил на вопрос о том, не боится ли, что его подопечные станут заложниками сравнений.

«Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону. Я сейчас ничего не боюсь, хочу, чтобы моя жена и дети были счастливыми», — сказал он.

На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире, а в соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Синицина и Кацалапов являются чемпионами Олимпийских игр в командном турнире. Также пара дважды становилась чемпионами России и чемпионами Европы, и один раз — чемпионами мира.

Степанова и Букин — двукратные чемпионы России, двукратные серебряные призёры чемпионата Европы.

Ранее Жулин заявил, что уровень фигурного катания на международных соревнованиях упал.

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