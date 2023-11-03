Жулин: на международных стартах уровень фигурного катания упал
- РИА Новости
«Когда смотрю на международные старты, то чувствуется, что там упал. Но у нас всё хорошо. Когда нет международных турниров, тяжело поддерживать свою форму», — цитирует Жулина Metaratings.
9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что ISU не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября. Международный союз оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что отсутствие международных стартов не помогает развитию фигурного катания в России.