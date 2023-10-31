Тарасова: отсутствие международных стартов не помогает нам, а только мешает
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«Нехватка международных стартов? Конечно, отсутствие международных стартов не помогает нам, а только мешает. Мы надеемся, что это последний год без международных соревнований», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.
9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что ISU не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября. Международный союз оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.
Ранее Тарасова назвала чемпионат России по фигурному катанию лучшим в мире соревнованием.