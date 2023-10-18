Тарасова назвала ЧР по фигурному катанию лучшим в мире соревнованием

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала своё мнение о чемпионате России по фигурному катанию.

«Знаю ли я лучше соревнования, чем чемпионат России? Нет, не знаю. Обожаю, просто обожаю! У нас такая борьба, нет лучше соревнований, чем чемпионат России. В миллиметрах расходятся», — сказала Тарасова на YouTube-канале.

9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что ISU не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября. Международный союз оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Ранее Николай Гуляев сообщил, когда совет ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к международным стартам.