Узнать больше

Тарасова назвала ЧР по фигурному катанию лучшим в мире соревнованием

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала своё мнение о чемпионате России по фигурному катанию.
Тарасова назвала ЧР по фигурному катанию лучшим в мире соревнованием
  • РИА Новости

«Знаю ли я лучше соревнования, чем чемпионат России? Нет, не знаю. Обожаю, просто обожаю! У нас такая борьба, нет лучше соревнований, чем чемпионат России. В миллиметрах расходятся», — сказала Тарасова на YouTube-канале.

9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что ISU не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября. Международный союз оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Ранее Николай Гуляев сообщил, когда совет ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к международным стартам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить