RT в Telegram
Подпишись

Смагин: Есипенко нужно идти на риск, чтобы отобраться на турнир претендентов

Короткая ссылка
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что у Андрея Есипенко есть неплохие шансы отобраться на турнир претендентов по итогам Grand Swiss 2023.

«Перед Андреем стоит сейчас сложная задача. Он находится в том положении, что сейчас всё в его руках, но одна неточность — и всё будет зависеть от соперников. Где-то всё равно придётся пойти на риск», — цитирует Смагина ТАСС.

21-летний российский шахматист в матче десятого тура нанёс поражение иранцу Пархаму Магсудлу.

Есипенко, американец Хикару Накамура и Видит Сантош Гуджрати из Индии лидируют за тур до окончания соревнования. Шахматисты набрали по 7,5 очка.

Россиянин в 11-м туре чёрными сыграет с Анишем Гири. 29-летний уроженец Санкт-Петербурга выступает под флагом Индии, Есипенко — в нейтральном статусе.

Турнир Международной шахматной федерации на острове Мэн в Ирландском море завершится 5 ноября. Два лучших участника завоюют путёвку на турнир претендентов.

Общий призовой фонд соревнований составляет $600 тыс.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об украинце Юрии Кузубове, который пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире ФИДЕ Grand Swiss.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить