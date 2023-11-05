Смагин: Есипенко нужно идти на риск, чтобы отобраться на турнир претендентов

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что у Андрея Есипенко есть неплохие шансы отобраться на турнир претендентов по итогам Grand Swiss 2023.

«Перед Андреем стоит сейчас сложная задача. Он находится в том положении, что сейчас всё в его руках, но одна неточность — и всё будет зависеть от соперников. Где-то всё равно придётся пойти на риск», — цитирует Смагина ТАСС.

21-летний российский шахматист в матче десятого тура нанёс поражение иранцу Пархаму Магсудлу.

Есипенко, американец Хикару Накамура и Видит Сантош Гуджрати из Индии лидируют за тур до окончания соревнования. Шахматисты набрали по 7,5 очка.

Россиянин в 11-м туре чёрными сыграет с Анишем Гири. 29-летний уроженец Санкт-Петербурга выступает под флагом Индии, Есипенко — в нейтральном статусе.

Турнир Международной шахматной федерации на острове Мэн в Ирландском море завершится 5 ноября. Два лучших участника завоюют путёвку на турнир претендентов.

Общий призовой фонд соревнований составляет $600 тыс.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об украинце Юрии Кузубове, который пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире ФИДЕ Grand Swiss.