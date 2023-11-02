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Шипов: пожавший руку россиянину украинец Кузубов повёл себя как нормальный человек

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об украинце Юрие Кузубове, который пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире ФИДЕ Grand Swiss.
Шипов: пожавший руку россиянину украинец Кузубов повёл себя как нормальный человек
  • Gettyimages.ru

«Конечно, сейчас идёт огромное давление на украинских спортсменов из-за политической ситуации, но Юрий Кузубов повёл себя как нормальный человек, не поддался давлению политики, он всё сделал правильно», — приводит слова Шипова ТАСС.

В партии седьмого тура Кузубов играл белыми фигурами и победил россиянина.

Напомним, что россияне выступают на международных турнирах под флагом ФИДЕ.

Ранее Смагин высказал мнение касательно рукопожатия между украинцем Кузубовым и Артемьевым.

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