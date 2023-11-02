Шипов: пожавший руку россиянину украинец Кузубов повёл себя как нормальный человек
- Gettyimages.ru
«Конечно, сейчас идёт огромное давление на украинских спортсменов из-за политической ситуации, но Юрий Кузубов повёл себя как нормальный человек, не поддался давлению политики, он всё сделал правильно», — приводит слова Шипова ТАСС.
В партии седьмого тура Кузубов играл белыми фигурами и победил россиянина.
Напомним, что россияне выступают на международных турнирах под флагом ФИДЕ.
Ранее Смагин высказал мнение касательно рукопожатия между украинцем Кузубовым и Артемьевым.