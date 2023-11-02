Шипов: пожавший руку россиянину украинец Кузубов повёл себя как нормальный человек

Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об украинце Юрие Кузубове, который пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире ФИДЕ Grand Swiss.

«Конечно, сейчас идёт огромное давление на украинских спортсменов из-за политической ситуации, но Юрий Кузубов повёл себя как нормальный человек, не поддался давлению политики, он всё сделал правильно», — приводит слова Шипова ТАСС.

В партии седьмого тура Кузубов играл белыми фигурами и победил россиянина.

Напомним, что россияне выступают на международных турнирах под флагом ФИДЕ.

Ранее Смагин высказал мнение касательно рукопожатия между украинцем Кузубовым и Артемьевым.