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Смагин: украинский шахматист Кузубов не имел причин отказаться жать руку Артемьеву

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказал мнение касательно рукопожатия между украинцем Юрием Кузубовым и Владиславом Артемьевым.
Смагин: украинский шахматист Кузубов не имел причин отказаться жать руку Артемьеву
  • Gettyimages.ru

«Люди всегда должны оставаться людьми. Все эти рекомендации не жать руки нашим спортсменам — это полная чушь. Мне непонятно, почему Кузубов не должен был пожать руку Артемьеву, тем более если у них не было каких-то личных конфликтов», — цитирует Смагина ТАСС.

1 ноября Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире ФИДЕ Grand Swiss.

В партии седьмого тура Кузубов играл белыми фигурами и победил россиянина.

Россияне выступают на международных турнирах под флагом ФИДЕ.

Общий призовой фонд турнира составляет $600 тыс.

Напомним, что 29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ. Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.

Ранее сообщалось, что Есипенко занимает третье место на турнире ФИДЕ Grand Swiss 2023.

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