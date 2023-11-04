Ларионов — о поражении от «Спартака»: обидно уйти с пустыми руками

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов считает, что его подопечные имели неплохие шансы для победы над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«С большим чувством сожаления покидаем арену без набранных очков, обидно уйти с пустыми руками. Но не могу упрекнуть команду, она показала хороший хоккей. Матч удался во всех отношениях», — цитирует Ларионова РИА Новости.

При этом он с воодушевлением заявил о том, что «сильные игроки начинают восстанавливаться».

«Вижу большой потенциал у команды. У нас есть резерв», — добавил Ларионов.

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:3 в пользу красно-белых. «Спартак» (38 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (34) — третье.

Ранее Алексей Жамнов заявил, что проведёт переговоры с Ильёй Ковальчуком о выступлении за «Спартак».