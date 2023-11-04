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Нагорный считает, что чиновники МОК останутся в истории как губители смысла Игр

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что чиновники МОК останутся в истории как губители смысла Олимпийских игр.
Нагорный считает, что чиновники МОК останутся в истории как губители смысла Игр
  • РИА Новости

«Люди, которые находятся в руководстве МОК, поступают с нами несправедливо. И они останутся в истории как люди, которые губят весь смысл Олимпийских игр.

Я не могу судить сейчас спортсменов. У них забрали флаг, мечту. Я уверен, что 90% из них скажут, что надо ехать. Потому что главный вопрос состоит в том, куда ты привезёшь медаль — на родину», — приводит слова Нагорного РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийскому комитету России (ОКР) пока не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее сообщалось, Нагорный считает, что санкции против россиян покажут некомпетентность МОК.

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