Нагорный считает, что санкции к россиянам покажут некомпетентность МОК

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что санкции против россиян покажут некомпетентность Международного олимпийского комитета (МОК).

«Санкции? Мне кажется, такие решения в истории покажут некомпетентность руководителей МОК. Мы спортсмены, мы делаем свою работу, тренируемся, и если ты руководитель МОК, то прими уже решение — допускать или нет. Зачем тянуть два года? Чтобы был повод пообсуждать Игры?» — приводит слова Нагорного РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийскому комитету России (ОКР) пока не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее Нагорный заявил, что к завершению карьеры нужно морально подготовиться.