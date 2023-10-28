Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что к завершению карьеры нужно морально подготовиться.

«Мысли о завершении карьеры уже появляются, к этому надо морально подготовиться, это не надо затягивать, чтобы не занимать чьё-то место в сборной. Но и заранее этого не надо делать, не опускать руки в этот сложный для спортсменов период», — приводит слова Нагорного Sport24.

Нагорный также является серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Ранее Нагорный объяснил, почему не уехал работать тренером в Китай.