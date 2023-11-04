Гладилин: «Спартаку» повезло с соперником по первому раунду плей-офф Кубка России

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые должны без проблем переиграть «Оренбург» в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.

«Думаю, что «Спартаку» повезло с соперником по первому раунду плей-офф. «Оренбург» не будет считаться фаворитом в этой паре. Жеребьёвка для «Спартака» прошла отлично», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

При этом он затруднился ответить на вопрос, нужно ли делать такой большой перерыв между матчами.

«В РФС же сидят грамотные люди. Раз они так решили, то это правильное решение», — добавил Гладилин.

По результатам жеребьёвки 3 ноября «Оренбург» получил в соперники «Спартак». Первый матч пройдёт на Южном Урале 28 ноября, ответный — в Москве 12 марта.

Команда Давида Деограсии заняла второе место в группе А, коллектив Гильермо Абаскаля — первое в группе D.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал понять, что был рад получить в соперники «Спартак».