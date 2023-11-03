Андреев: приезд «Спартака» на матч Кубка станет праздником для Оренбурга

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал понять, что был рад получить в соперники по 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу десятикратного чемпиона страны московский «Спартак».

«Когда к нам приезжают такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», это всегда праздник, поэтому это хорошо. Играть с ними интереснее. Будет праздник в Оренбурге», — цитирует Андреева ТАСС.

При этом он не стал делать прогноз на исход двухматчевого противостояния с красно-белыми.

«Будем готовиться, естественно, дадим бой «Спартаку», не будут же футболисты отбывать номер. Мы ставим задачу выиграть Кубок России», — добавил Андреев.

По результатам жеребьёвки 3 ноября «Оренбург» получил в соперники «Спартак». Первый матч пройдёт на Южном Урале 28 ноября, ответный — в Москве 12 марта.

Команда Давида Деограсии заняла второе место в группе А, коллектив Гильермо Абаскаля — первое в группе D.

Ранее сообщалось, что определились все пары четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.