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Андреев: приезд «Спартака» на матч Кубка станет праздником для Оренбурга

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал понять, что был рад получить в соперники по 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу десятикратного чемпиона страны московский «Спартак».
Андреев: приезд «Спартака» на матч Кубка станет праздником для Оренбурга
  • Gettyimages.ru

«Когда к нам приезжают такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», это всегда праздник, поэтому это хорошо. Играть с ними интереснее. Будет праздник в Оренбурге», — цитирует Андреева ТАСС.

При этом он не стал делать прогноз на исход двухматчевого противостояния с красно-белыми.

«Будем готовиться, естественно, дадим бой «Спартаку», не будут же футболисты отбывать номер. Мы ставим задачу выиграть Кубок России», — добавил Андреев.

По результатам жеребьёвки 3 ноября «Оренбург» получил в соперники «Спартак». Первый матч пройдёт на Южном Урале 28 ноября, ответный — в Москве 12 марта.

Команда Давида Деограсии заняла второе место в группе А, коллектив Гильермо Абаскаля — первое в группе D.

Ранее сообщалось, что определились все пары четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

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