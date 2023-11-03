Призёр Олимпиады Ларьков: отказался бы выступать в нейтральном статусе

Призёр Олимпиады в Пхёнчхане по лыжным гонкам Андрей Ларьков назвал дискриминационными требования по допуску российских спортсменов на Игры-2024.

«На Олимпиаде мы выступали под нейтральным флагом, но сейчас другая ситуация. В тот момент понимали, что нейтральный статус особо ничего не значит, все знали, из какой мы страны», — цитирует Ларькова РИА Новости.

Обладатель серебряной и бронзовой медалей Игр-2018 напомнил, что в Южной Корее «всё так сложилось из-за допингового скандала».

«Сейчас контекст другой. Думаю, я бы не согласился», — добавил Ларьков.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Игры-2024 должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Лавров считает, что МОК показал свою несостоятельность и ангажированность.