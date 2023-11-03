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Масалитин считает, что в ЦСКА Чалов выглядит предпочтительнее Заболотного на острие

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Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».
Масалитин считает, что в ЦСКА Чалов выглядит предпочтительнее Заболотного на острие
  • РИА Новости

«Прежде всего ЦСКА должен навязать в матче с «Пари НН» свою игру. Во вчерашней встрече с «Оренбургом» армейцы хорошо двигались и были остры в атакующих действиях. Всё это необходимо продемонстрировать и в предстоящей игре.

Несмотря на то что Федотову нравится видеть Заболотного ярко выраженным форвардом, команда выглядит совершенно иначе, когда Чалов играет на острие. Он получает большую свободу и оказывается в своей среде, чтобы приносить максимум пользы. Вспомните его второй гол с «Оренбургом» и изменившиеся движения команды. Но, если главному тренеру хочется видеть Антона в нападении, это его выбор», — заявил Масалитин RT.

Ранее бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

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