Филин считает, что игра Федотова стала залогом победы ЦСКА над «Спартаком»
«Не получилось в первую очередь забить. Моментов было достаточно, но не смогли переиграть вратаря. Где-то не везло, где-то не хватало в завершении. С нулем тяжело выиграть», — цитирует Филин «Матч ТВ».
Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Фёдорова. Шайбы забросили Егор Фатеев, Максим Соркин и Константин Окулов. Федотов отразил 44 броска. Голкипер провел свой третий «сухой» в сезоне-2023/24.
Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что его подопечные получили хороший урок от поражения в матче с ЦСКА.