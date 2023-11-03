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Филин считает, что игра Федотова стала залогом победы ЦСКА над «Спартаком»

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Нападающий «Спартака» Егор Филин отметил превосходную игру голкипера ЦСКА Ивана Федотова в московском дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Не получилось в первую очередь забить. Моментов было достаточно, но не смогли переиграть вратаря. Где-то не везло, где-то не хватало в завершении. С нулем тяжело выиграть», — цитирует Филин «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Фёдорова. Шайбы забросили Егор Фатеев, Максим Соркин и Константин Окулов. Федотов отразил 44 броска. Голкипер провел свой третий «сухой» в сезоне-2023/24.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что его подопечные получили хороший урок от поражения в матче с ЦСКА.

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