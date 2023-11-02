Жабер пожертвует на помощь палестинцам призовые за Итоговый турнир WTA

Тунисская теннисистка Онс Жабер сообщила, что пожертвует часть призовых с Итогового турнира WTA на помощь Палестине.

«Очень тяжело видеть детей, младенцев, которые умирают каждый день. Это разбивает мне сердце. Поэтому я решила пожертвовать часть своих призовых», — со слезами на глазах сказала теннисистка после матча.

Сегодня Жабер одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой на турнире, проходящем в Канкуне (Мексика).

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Ранее сообщалось, что «Селтик» заблокировал абонементы 200 фанатов за поддержку Палестины.