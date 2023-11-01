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Times: «Селтик» заблокировал абонементы 200 фанатов за поддержку Палестины

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Руководство «Селтика» приняло решение приостановить действие абонементов фанатов команды, которые поддержали Палестину в матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

Как сообщает The Times, клуб пошёл на этот шаг после того, как члены фанатского сообщества Green Brigade вывесили баннеры в поддержку Палестины на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским клубом.

В клубе сообщили, что запрет связан с поведением болельщиков из-за использования пиротехники и оскорбительных высказываний и не является ответной мерой на демонстрацию поддержки Палестины.

«Селтик» сыграл с «Атлетико» вничью со счётом 2:2.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Ранее сообщалось, что «Майнц» решил простить футболиста, осудившего Израиль.

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