«Майнц» решил простить футболиста, осудившего Израиль

Пресс-служба «Майнца» прокомментировала ситуацию с отстранённым вингером команды Анваром Эль-Гази, осудившим Израиль в военном конфликте с Палестиной.

«Эль-Гази заслужил шанс для реабилитации. Он вернётся к тренировкам в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в разговоре с руководством игрок выразил сожаление в связи с публикацией про Израиль.

Напомним, что Эль-Гази перешёл в «Майнц» в сентябре 2023 года. Он успел сыграть три матча за команду и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Майнц» расторг контракт с Эль-Гази за поддержку Палестины.