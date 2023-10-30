«Майнц» решил простить футболиста, осудившего Израиль
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«Эль-Гази заслужил шанс для реабилитации. Он вернётся к тренировкам в ближайшее время», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в разговоре с руководством игрок выразил сожаление в связи с публикацией про Израиль.
Напомним, что Эль-Гази перешёл в «Майнц» в сентябре 2023 года. Он успел сыграть три матча за команду и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Майнц» расторг контракт с Эль-Гази за поддержку Палестины.