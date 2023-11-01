Роднина — о заявлении МОК об израильтянах: дискриминация российских спортсменов
«Это не двойные стандарты, а даже хуже — это дискриминация российских и белорусских спортсменов», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».
1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
Ранее Тарасова назвала лицемерным заявление МОК.