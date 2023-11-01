Тарасова назвала лицемерным заявление МОК
- РИА Новости
«А как же мы? Конечно, это лицемерно. Если сегодня разрешают участвовать другим, почему не разрешают нам?» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
При этом Олимпийскому комитету России пока не прислали официальное приглашение для участия в Играх-2024.
1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МОК касательно дискриминационного поведения по отношению к спортсменам из Израиля.