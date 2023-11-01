Губерниев назвал двуличием разное отношение МОК к израильтянам и россиянам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) касательно дискриминационного поведения в адрес спортсменов из Израиля.

«Ну, это лицемерие и фарисейство чистой воды. Абсолютное двуличие, тут даже комментировать нечего. То есть русские и белорусы должны за всё страдать, а ко всем приняты такие правила. Поэтому это абсолютное двуличие, абсолютное», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийскому комитету России пока не прислали официальное приглашение для участия в Играх-2024.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МОК касательно дискриминационного поведения в адрес спортсменов из Израиля.