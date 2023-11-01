Валуев: обращение МОК по отношению к России — полнейшее лицемерие
- РИА Новости
«Обращение МОК по отношению к нашей стране — полнейшее лицемерие. А фраза про ответственность особенно хороша. Сволочи, одним словом!» — цитирует Валуева Sport24.
МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
При этом Олимпийскому комитету России пока не прислали официальное приглашение для участия в Играх-2024.
1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян.
Ранее в Госдуме усомнились в возможностях Франции обеспечить безопасность на Олимпиаде.