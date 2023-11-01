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Игнашевич: болельщики «Балтики» заждались такой результативной игры от нас

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Ахматом» в матче шестого тура Кубка России.

«Наши болельщики заждались такой результативной игры. Подарок для них. Ребята хороший матч провели, заслужили победу. Командные действия — это приоритет, но надо отметить трёх наших нападающих, от них мы тоже ждали результативной игры», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 4:1.

В составе калининградского клуба мячи забили Анхело Энрикес, Тамерлан Мусаев (дубль) и Гедеон Гузина. У грозненцев отличился Антон Швец.

Таким образом, «Балтика» набрала 11 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе C. Грозненская команда с семью баллами осталась на третьей строчке и продолжит выступление в Пути регионов.

Ранее гол Сергеева принёс «Зениту» победу над «Крыльями» в матче Кубка России.

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