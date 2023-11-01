Сергеев: «Зенит» давно не выигрывал Кубок, все хотим его взять
«Конечно, заждались уже, нужен Кубок. Вышли с первого места, ждём жеребьёвку. Кубок давно не брали, все хотим это сделать, будем работать», — приводит слова Сергеева Metararings.ru.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Иван Сергеев.
Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
Ранее «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Кубка России Пути РПЛ.