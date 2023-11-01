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Сергеев: «Зенит» давно не выигрывал Кубок, все хотим его взять

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе петербургского клуба над «Крыльями Советов» в матче шестого тура Пути РПЛ Кубка России.

«Конечно, заждались уже, нужен Кубок. Вышли с первого места, ждём жеребьёвку. Кубок давно не брали, все хотим это сделать, будем работать», — приводит слова Сергеева Metararings.ru.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Иван Сергеев.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Кубка России Пути РПЛ.

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