Каменский считает, что сборная России по хоккею должна выступать с флагом и гимном

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказал мнение касательно допуска сборной России по хоккею на международные соревнования.

«Любой хоккеист хочет выступить на Олимпиаде, но, опять же, на каких условиях? Раз они хотят нас включить, то мы можем сами диктовать им условия. Мы должны выступать полноценно — с флагом и гимном. Это моё личное мнение», — приводит слова Каменского РИА Новости.

IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопредёленный срок в феврале 2022 года.

31 октября стало известно, что IIHF решит вопрос о допуске России к Олимпиаде не позднее марта 2024 года.

Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду 2026 года.