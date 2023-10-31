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Каменский считает, что сборная России по хоккею должна выступать с флагом и гимном

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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказал мнение касательно допуска сборной России по хоккею на международные соревнования.
Каменский считает, что сборная России по хоккею должна выступать с флагом и гимном
  • Gettyimages.ru
  • © Jupiterimages

«Любой хоккеист хочет выступить на Олимпиаде, но, опять же, на каких условиях? Раз они хотят нас включить, то мы можем сами диктовать им условия. Мы должны выступать полноценно — с флагом и гимном. Это моё личное мнение», — приводит слова Каменского РИА Новости.

IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопредёленный срок в феврале 2022 года.

31 октября стало известно, что IIHF решит вопрос о допуске России к Олимпиаде не позднее марта 2024 года.

Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду 2026 года.

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