Каменский считает, что сборная России по хоккею должна выступать с флагом и гимном
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«Любой хоккеист хочет выступить на Олимпиаде, но, опять же, на каких условиях? Раз они хотят нас включить, то мы можем сами диктовать им условия. Мы должны выступать полноценно — с флагом и гимном. Это моё личное мнение», — приводит слова Каменского РИА Новости.
IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопредёленный срок в феврале 2022 года.
31 октября стало известно, что IIHF решит вопрос о допуске России к Олимпиаде не позднее марта 2024 года.
Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду 2026 года.