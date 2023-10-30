Сидельников — о трилогии Махачева и Волкановски: Ислам уже всё доказал
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«Алекс действительно принял вызов менее чем за две недели. Но считаю, что Ислам и первый бой уверенно забрал и оказался бы сильнее и во втором, даже если бы австралиец отпахал полный тренировочный лагерь. Волкановски вышел просто «поднять чек», об этом говорила даже команда Махачева.
Третий бой не нужен — Ислам всё доказал. Знаю его лично, мы были вместе в сборной по самбо. Это действительно профессиональный спортсмен, а не шоумен. Он соблюдает дисциплину, а она, в свою очередь, бьёт класс», — заявил он в интервью RT.
Ранее Сидельников объяснил, почему считает себя победителем в поединке с Бикири.