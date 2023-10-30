Бывшему игроку ПСЖ страшно перед Олимпиадой из-за нападения на автобус «Лиона»
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- © Daniel Cole
«Мне страшно. Через год Олимпийские игры, а во Франции не в состоянии обеспечить безопасность тренера», — приводит слова Ларке RMC Sport.
Экс-игрок признался, что находится в отчаянии от происходящего.
«Я уже не понимаю эту страну. Мы просто издеваемся над миром», — сказал он.
Перед встречей в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.
В результате Лига 1 отменила игру.
Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».