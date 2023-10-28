Червиченко — о качестве поля на стадионе «Факела»: жизнь не всегда сказка

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о состоянии футбольного поля воронежского «Факела», на котором проходит матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Скажем так, пока удовольствия от игры мало, хотя сейчас это поле скорее играет за «Спартак». Давайте честно, условия в матче абсолютно равные для всех, нельзя сказать, что для кого-то они сейчас шикарные. Я помню матчи, где поля были даже хуже и походили на маленькие озёра, но в регламенте так и написано, что игры проходят при любой погоде. Ситуация сейчас такая. А если бы был проливной дождь, кто бы тогда был виноват? Бог? Не всегда жизнь — это сказка, иногда бывают проблемы и шипы», — сказал Червиченко RT.

Ранее Шавло назвал огородом футбольное поле на стадионе «Факела».