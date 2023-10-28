Бетербиев и Бивол могут провести бой в 2024 году
- РИА Новости
«Они встретились. Поговорили о потенциальном бое, даже сделали face to face. Думаю, такой бой мог бы состояться в 2024 году», — приводит слова собеседника ТАСС.
38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Каллум Смит (29-1) подерётся с Артуром 13 января 2024-го в Квебеке (Канада).
Ранее сообщалось, что Бетербиев начал подготовку к поединку со Смитом.