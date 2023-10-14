Бетербиев начал подготовку к поединку со Смитом
- РИА Новости
Россиянин опубликовал видео на беговой дорожке из тренажёрного зала, где начал полноценную подготовку к бою с британцем.
38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Каллум Смит (29-1) подерётся с Артуром 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.
Ранее глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о допуске Бетербиева к боям.