Глава WBC объяснил допуск Бетербиева к боям канадским гражданством боксёра
- РИА Новости
«Артур проживает в Канаде уже 15 лет. У него есть канадский паспорт, канадская боксёрская лицензия. Его дети родились в Канаде. Это совершенно другая история», — приводит слова Сулеймана YouTube-канал Boxing Scene.
38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Каллум Смит (29-1) подерётся с россиянином 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.
Ранее сообщалось, что Бетербиев не будет проводить поединок с Биволом в декабре.