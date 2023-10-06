Глава WBC объяснил допуск Бетербиева к боям канадским гражданством боксёра

Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о допуске чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева к боям.

«Артур проживает в Канаде уже 15 лет. У него есть канадский паспорт, канадская боксёрская лицензия. Его дети родились в Канаде. Это совершенно другая история», — приводит слова Сулеймана YouTube-канал Boxing Scene.

38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Каллум Смит (29-1) подерётся с россиянином 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Ранее сообщалось, что Бетербиев не будет проводить поединок с Биволом в декабре.