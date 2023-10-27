Бобровникова назвала день финала ЧР переломным в борьбе с онкологией

Российская гандболистка Владлена Бобровникова назвала день финального матча чемпионата России сезона-2022/23 переломным в борьбе с онкологическим заболеванием.

«День моего последнего матча! Это была решающая игра с ЦСКА в плей‑офф за золото чемпионата России. Я уже лечилась, уже была на химиотерапии. И просто просила врачей со слезами на глазах отпустить меня на матч.

Они выиграли и сделали мне, можно сказать, такой подарок. Тот день, мне кажется, был переломным. Думаю, что после того дня у меня просто не осталось никаких опухолей, рак просто развернулся и ушёл!» — приводит слова Бобровниковой «Матч ТВ».

13 мая стало известно, что у гандболистки диагностировали лимфому Ходжкина. В июле Бобровникова завершила карьеру.

В составе сборной России россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее Бобровникова призналась, что не сразу смогла поверить в излечение от рака.