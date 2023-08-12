Бобровникова призналась, что не сразу смогла поверить в излечение от рака

Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала об излечении от рака.

«Конечно, имея на руках результаты обследования, я могу с уверенностью говорить о том, что у меня было это предчувствие, я не нервничала и была абсолютно спокойна. Но всё действительно было именно так!» — сказала Бобровникова на YouTube-канале гандбольного клуба «Ростов-Дон».

Гандболистка призналась, что не сразу смогла поверить в излечение от рака.

«Сразу же написала маме, созвонилась с мужем по видеосвязи. Я начала плакать и только потом пришла к осознанию, что спустя три месяца тяжелого труда, шести химиотерапий и дисциплины можно выдохнуть. Скоро уже начну тренироваться, но пока для себя, не с командой», — заявила она.

В мае 35-летняя россиянка сообщила, что ей диагностировали лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

10 августа олимпийская чемпионка по гандболу сообщила, что опухолей больше нет.