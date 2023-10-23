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Бейл: мы проиграли «Зениту», но у «Крыльев Советов» нет больших проблем

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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказал мнение касательно поражения самарской команды от «Зенита» в 12-м туре РПЛ.
Бейл: мы проиграли «Зениту», но у «Крыльев Советов» нет больших проблем
  • РИА Новости

«Три поражения подряд? В первую очередь — я не считаю «Ахмат», потому что это был Кубок России, другое соревнование, так что это не проблема. Мы были на втором месте, но играть с «Зенитом» на выезде всегда сложно. Поэтому для нас сейчас нет больших проблем», — цитирует Бейла «Чемпионат».

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге в матче 12-го тура нанесли поражение самарским «Крыльям Советов» со счётом 3:1. Дублем отметился Вендел, ещё один гол в активе Мостового.

«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» — третьи (21). Лидером является «Краснодар» (28).

Ранее Мостовой заявил, что ему непривычно смотреть на таблицу РПЛ.

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