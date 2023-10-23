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Дробязко подала жалобу в суд на указ о лишении гражданства Литвы

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Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко заявила, что нашла силы бороться за право оставаться гражданкой Литвы.

«Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики Гитанаса Науседы о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса», — написала 51-летняя Дробязко в социальных сетях.

По её словам, суд обязал главу страны и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против неё обвинения.

«Я верю в правосудие и справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для... граждан Литвы», — подчеркнула Дробязко.

Науседа подписал указа о лишении Дробязко гражданства. 13-кратная чемпионка страны в танцах на льду получила паспорт Литвы в порядке исключения в 1993 году. Дробязко вместе со своим партнёром Повиласом Ванагасом приняла участие в пяти Олимпийских играх.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Литва преследует политические цели в ситуации с Дробязко. 

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