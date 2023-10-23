Дробязко подала жалобу в суд на указ о лишении гражданства Литвы

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко заявила, что нашла силы бороться за право оставаться гражданкой Литвы.

«Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики Гитанаса Науседы о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса», — написала 51-летняя Дробязко в социальных сетях.

По её словам, суд обязал главу страны и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против неё обвинения.

«Я верю в правосудие и справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для... граждан Литвы», — подчеркнула Дробязко.

Науседа подписал указа о лишении Дробязко гражданства. 13-кратная чемпионка страны в танцах на льду получила паспорт Литвы в порядке исключения в 1993 году. Дробязко вместе со своим партнёром Повиласом Ванагасом приняла участие в пяти Олимпийских играх.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Литва преследует политические цели в ситуации с Дробязко.